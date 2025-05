Bologna c’è l’accordo per il rinnovo di Italiano | respinto l’interesse di Milan ed Inter

Il Bologna ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con l’allenatore Vincenzo Italiano, respingendo le avance di Milan e Inter. Secondo le ultime notizie di Gianluca Di Marzio di Sky Sport, si è svolto un incontro decisivo che ha confermato la volontà di proseguire insieme, gettando luce sul futuro del tecnico. Scopriamo tutti i dettagli di questa intesa.

Le ultime sul futuro di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo l’interesse da parte di Milan ed Inter. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, si è svolto l’incontro decisivo tra il Bologna e Vincenzo Italiano. Le parti sono arrivate ad un accordo per il rinnovo di contratto fino al 2027 con opzione per ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, c’è l’accordo per il rinnovo di Italiano: respinto l’interesse di Milan ed Inter

Se ne parla anche su altri siti

Bologna-Italiano altro incontro: manca ancora accordo per rinnovo; Il Bologna blinda Vincenzo Italiano: accordo di massima sul rinnovo fino al 2027; Bologna, nuovo rinvio per il rinnovo di Italiano: manca l'accordo economico fino al 2028; Bologna e Vincenzo Italiano: trattative per il rinnovo del contratto fino al 2028. 🔗Ne parlano su altre fonti

BOLOGNA - Accordo con Italiano per il rinnovo - Fumata bianca tra il Bologna e Vincenzo Italiano dopo l'incontro in mattinata tra la società e l'allenatore. E' stato infatti trovato un accordo di massima per il rinnovo del contratto. 🔗napolimagazine.com scrive

Bologna e Vincenzo Italiano: trattative per il rinnovo del contratto fino al 2028 - Il Bologna e Vincenzo Italiano sono vicini a un accordo per il rinnovo del contratto fino al 2028, con un ingaggio di 3 milioni. 🔗Come scrive ilrestodelcarlino.it

Italiano-Bologna, oggi nuovo summit per il rinnovo. Il Milan non molla - TMW Italiano-Bologna, oggi nuovo summit per il rinnovo. Il Milan non molla Può essere quella di oggi la giornata decisiva per delineare il futuro di Vincenzo Italiano. L'allenatore che 51 anni dopo l' ... 🔗Secondo informazione.it

Motor Show Bologna 2012 e rinnovo accordo fino al 2021