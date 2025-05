Bologna a 19 anni salva l' edicola sull' orlo della chiusura | il video

A soli 19 anni, Yiihao Xia, un giovane imprenditore di origini cinesi, ha intrapreso una missione audace: salvare un'edicola a Bologna sull'orlo della chiusura. Con una passione per la tecnologia e idee innovative, Mario ha trasformato un luogo in crisi in un punto di riferimento per la comunitĂ . Scopri la sua storia e il video che documenta questa incredibile avventura imprenditoriale.

Una vecchia edicola sull’orlo della chiusura, un ragazzo di appena 19 anni con le idee chiare e una passione innata per la tecnologia. Così nasce la storia di Yiihao Xia (italianizzato Mario), giovane imprenditore di origini cinesi nato e cresciuto a Magenta, in provincia di Milano, che oggi è riuscito a reinventare uno spazio destinato all’abbandono, trasformandolo in un punto di riferimento per il quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, a 19 anni salva l'edicola sull'orlo della chiusura: il video

