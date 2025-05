Bologna 59enne Giuseppe Marra morto in casa fermata la moglie 57enne Lorenza Scarpante con l’accusa di omicidio aggravato

A Bologna, un drammatico episodio ha scosso la comunità: Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto nella sua casa. La moglie, Lorenza Scarpante, di 57 anni, è stata arrestata con l'accusa di omicidio aggravato, dopo essere uscita in strada con i vestiti macchiati di sangue e chiedere aiuto. I dettagli della vicenda continuano a emergere mentre le indagini sono in corso.

A trovare il corpo dell'uomo, riverso sul pavimento a pancia in giù, è stata proprio la moglie, che è uscita in strada con i vestiti sporchi di sangue, urlando e chiedendo aiuto È stata fermata nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio dai Carabinieri, con l'accusa di omicidio aggravat...

