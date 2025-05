boeri critica l interferenza politica su golden power credito giovanile referendum e sicurezza sul lavoro

Tito Boeri, economista di spicco, ha sollevato preoccupazioni riguardo l'interferenza politica su questioni cruciali come il golden power, il credito giovanile, il referendum e la sicurezza sul lavoro. Durante il Unicredit Longevity Economic Forum a Milano, ha evidenziato i rischi per il settore bancario, denunciando un'eccessiva influenza politica che compromette la stabilità economica e previdenziale del Paese.

L'economista Tito Boeri ha espresso le sue preoccupazioni sull'attuale situazione del rischio bancario, evidenziando come l'interferenza politica stia incidendo in maniera eccessiva su questi temi. Durante l'evento Unicredit Longevity Economic Forum a Milano, ha sottolineato come la volontà di potere, che si manifesta in questa dinamica, rappresenti un aspetto inquietante per l'intero sistema economico e previdenziale.