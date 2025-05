Bobby Solo visita a sorpresa Treviso | Sogno di fare un concerto qui

Bobby Solo, l'icona della musica italiana, ha fatto una visita inaspettata a Treviso, realizzando il sogno di esibirsi nella città veneta. Mercoledì 28 maggio, il cantante ha catturato l'attenzione dei trevigiani con il suo intramontabile ciuffo e l'energia travolgente che lo contraddistingue, lasciando un segno indelebile nei cuori dei fan. Scopriamo i dettagli di questa imperdibile visita.

Il ciuffo è rimasto quello degli anni d'oro così come l'entusiasmo e l'energia contagiosa che lo hanno reso una leggenda della musica italiana. Mercoledì pomeriggio, 28 maggio, Bobby Solo è arrivato a Treviso per una visita d'affari in città che ha colto molti trevigiani di sorpresa.