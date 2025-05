blitz nei centri commerciali per rubare dispositivi elettronici

Un gruppo di ladri ha colpito diversi centri commerciali, mirati a sottrarre dispositivi elettronici di valore. Durante la loro seconda incursione in un negozio di una galleria cittadina, hanno rubato un costoso telefonino. All’uscita, però, un imprevisto li aspettava...

Si sono spostati da un centro commerciale all’altro con l’intento di mettere le mani su alcuni dispositivi elettronici. Nel corso della seconda ‘incursione’ in un negozio situato nella galleria di un centro commerciale cittadino, sono riusciti a rubare un costoso telefonino. Ad attenderli all’esterno, pero, c’erano gli agenti della volante. Sono così finiti in manette per tentato furto aggravato tre cittadini rumeni, tra i 23 e i 27 anni, già noti alle forze dell’ordine. A segnalare la loro presenza sospetta, lunedì sera è stata una guardia giurata di un noto centro commerciale. La stessa, infatti, ha segnalato agli agenti della volante la presenza di tre uomini che, dopo essersi aggirati con fare sospetto nella galleria nei pressi dei negozi di telefonia, senza mai farvi accesso, erano usciti dal centro commerciale e saliti a bordo di un’autovettura, di cui aveva fornito la targa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it