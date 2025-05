Blitz della Polizia | scoperti due gommisti abusivi maximulte e sequestri

In un'operazione mirata contro l'abusivismo nel settore automobilistico, la Polizia di Stato di Udine ha scoperto due gommisti abusivi nell'hinterland cittadino. Grazie all'intervento della Polizia stradale, sono state imposte pesanti sanzioni e sequestrate attrezzature, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro pratiche illecite nel settore dei servizi automobilistici.

Operazione contro l'abusivismo nel settore automobilistico da parte della Polizia di Stato di Udine. Il personale della Polizia stradale ha infatti individuato e sanzionato due stazioni di servizio nell'hinterland cittadino che svolgevano illecitamente attività di gommista, pur essendo...

