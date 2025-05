Blitz antidroga nei boschi Operazione dei carabinieri

Nei boschi, lontano da occhi indiscreti, si celano nuove dinamiche dello spaccio di droga. Un'operazione dei carabinieri ha rivelato come pusher e clienti abbiano scelto questo ambiente naturale come luogo di incontro. I recenti blitz antidroga mettono in luce una realtà allarmante e in evoluzione, evidenziando la necessità di un intervento mirato per contrastare fenomeni criminali sempre più insidiosi.

Pusher in azione nei boschi. Tutto cambia in questi tempi. E a quanto pare cambiano anche i luoghi dello spaccio. Da qualche anno a questa parte spacciatori e clienti si danno appuntamento nei boschi. E' lì, dove la macchia è più fitta, al riparo da sguardi indiscreti, i pusher si accampano nelle tende, dormono, mangiano, e soprattutto vendono la droga. Con un blitz nei boschi del territorio di Castelnuovo Berardenga, Colle Val d'Elsa e Gaiole in Chianti i carabinieri delle stazioni locali, coadiuvati da personale dei Nuclei Carabinieri forestali di Colle di Val d'Elsa e San Gimignano, hanno smantellato bivacchi e accampamenti...

