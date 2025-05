Blitz anti-abusivi nell’ex Albatros Hotel occupato | murati gli accessi

Ieri mattina, un'operazione congiunta tra i carabinieri di Calenzano e della Compagnia di Signa, supportata dalla Polizia locale, ha portato a un blitz nell'ex Hotel Albatros di via di Prato. La struttura, da tempo al centro di controversie per occupazioni illegali, ha visto murati gli accessi in un intervento concordato con la proprietà.

Operazione congiunta, ieri mattina, tra i carabinieri di Calenzano e della Compagnia di Signa, col supporto della Polizia locale, nell’ ex Hotel Albatros di via di Prato, da anni al centro delle cronache per le ripetute occupazioni della struttura. L’intervento era stato concordato con la proprietà ed era finalizzato a individuare eventuali presenze nell’albergo, chiuso ormai da quasi 4 anni, e soprattutto ad operare la chiusura, si spera definitiva, di tutti gli accessi. Già l’anno scorso, infatti, per evitare altre intrusioni erano stati murati gli ingressi al piano terra ma non quelli ai piani superiori che avevano reso possibili nuove incursioni... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blitz anti-abusivi nell’ex Albatros. Hotel occupato: murati gli accessi

Su questo argomento da altre fonti

Blitz anti-abusivi nell’ex Albatros. Hotel occupato: murati gli accessi; Omicidio Vassallo, Riesame annulla misure: torna libero il colonnello Cagnazzo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blitz all'ex Frigorifero, sgomberati gli abusivi: trovati una e-bike da 3mila euro. Denunciate 4 persone - Gli agenti del Comando di via Girardini, che nell'occasione erano accompagnati da un'unità cinofila del Corpo, hanno scovato quattro uomini, che sarebbero stati tutti denunciati a piede libero ... 🔗Secondo ilgazzettino.it

Seregno: blitz dei carabinieri al Crocione e nella ex Dell’Orto - The post Seregno: blitz dei carabinieri al Crocione e nella ex Dell’Orto appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. 🔗Lo riporta msn.com

Maxi blitz carabinieri, ai domiciliari ex assessore Calabria - Gli ex consiglieri regionali della Calabria Sebastiano Romeo del Partito democratico e Alessandro Nicolò, all'epoca di Fratelli d'Italia, sono indagati in stato di libertà nell'inchiesta Millennium co ... 🔗Si legge su msn.com

BLITZ ANTI ABUSIVI