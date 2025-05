Blitz all’alba contro il narcotraffico | 13 in carcere smantellata rete della droga tra Marche e Roma

All'alba, un'importante operazione antidroga ha portato all'arresto di tredici persone e all'applicazione di misure restrittive per altri sei indagati, smantellando una rete di narcotraffico attiva tra le Marche e Roma. I carabinieri hanno condotto il blitz in risposta a un'intensa attività di indagine, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il crimine organizzato.

Tredici persone sono finite in carcere, due ai domiciliari, tre hanno l'obbligo di dimora e una dovra' presentarsi alla polizia giudiziaria: e' il primo bilancio di un'operazione antidroga dei carabinieri, scattata questa mattina all'alba nelle provincie di Macerata, Ancona e Roma. Le misure... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Blitz all’alba contro il narcotraffico: 13 in carcere, smantellata rete della droga tra Marche e Roma

