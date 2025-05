Blitz alla Rotonda dello spaccio trovata droga nascosta nella siepe | 49enne in arresto

Un 49enne senegalese è stato nuovamente arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a spacciare droga alla Rotonda di San Nicola la Strada. La perquisizione ha rivelato stupefacenti nascosti nella siepe, confermando un’attività illecita che proseguiva nonostante un precedente arresto avvenuto il 22 febbraio. I dettagli dell’operazione evidenziano l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di droga nella zona.

Era stato arrestato per spaccio di droga lo scorso 22 febbraio. Nella serata di martedì, i carabinieri lo hanno ribeccato a smerciare stupefacenti alla Rotonda di San Nicola la Strada. L'uomo, un 49enne senegalese, è stato notato dai carabinieri della stazione sannicolese mentre stava cedendo...

