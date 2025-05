Bivio Milan Mancini o Motta nuovo allenatore? Tare li valuta ma …

Il Milan si trova di fronte a un importante bivio per la scelta del nuovo allenatore, con Roberto Mancini e Thiago Motta in cima alla lista dei candidati. Secondo il 'Corriere dello Sport', il direttore sportivo Tare sta valutando attentamente le opzioni, con l'obiettivo di dare nuova linfa alla squadra. Chi sarà il prescelto per guidare il club verso traguardi ambiziosi?

Roberto Mancini e Thiago Motta sono due candidati al ruolo di nuovo allenatore del Milan secondo il 'Corriere dello Sport'. Il punto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bivio Milan, Mancini o Motta nuovo allenatore? Tare li valuta, ma …

Ne parlano su altre fonti

Milan, bivio per l'allenatore: Tare valuta Thiago Motta e Mancini; Milan, Mancini e Motta idee per la panchina. La Roma sogna Fabregas; Nuovi scenari per il calciomercato Milan: da Igli Tare ai possibili tecnici Mancini e Thiago Motta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Milan, bivio per l'allenatore: Tare valuta Thiago Motta e Mancini - MILANO - Il primo passo è stato fatto: da lunedì, Igli Tare ha preso possesso della sua scrivania in via Aldo Rossi e ha già cominciato a lavorare da direttore sportivo del Milan. Il primo incontro è ... 🔗Segnala corrieredellosport.it

Milan, nuova era con Tare: Thiago Motta tra i candidati per la panchina - Motta, noto per il suo approccio tattico moderno e innovativo, era già stato considerato da Tare ai tempi della Lazio prima dell’ingaggio di Maurizio Sarri. La sua filosofia di gioco, incentrata sul ... 🔗Secondo milanosportiva.com

Milan, Tare a caccia dell'allenatore: le prime scelte si allontanano, Mancini e Motta tra i papabili - Il nuovo ds Tare da oggi in carica: Gasp, Italiano e Allegri, prime scelte, hanno altri piani. De Zerbi resta in Francia. E così la rosa si ... 🔗gazzetta.it scrive

Incredible! Mario Balotelli can't get his bib on - Mario Balotelli litiga con la pettorina