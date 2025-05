Biometano a Spirano la società proponente non si arrende al divieto | ricorso al Consiglio di Stato

La società Ch4 Spirano Srl continua la sua battaglia legale per l'impianto di biometano a Spirano, nonostante il divieto del Tar di Brescia. Dopo l’ordinanza del 29 marzo, la società ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per cercare di ribaltare la decisione e proseguire con il progetto, in un contesto di crescente conflitto tra sostenibilità e resistenze locali.

Non si ferma il braccio di ferro sull'impianto di biometano previsto in via Spiranella, a Spirano. La società proponente, la Ch4 Spirano Srl, ha deciso di presentare un ricorso al Consiglio di Stato con l'obiettivo di ribaltare l'ordinanza con cui il Tar di Brescia, lo scorso 29 marzo, ha confermato il no alla realizzazione dell'impianto. La notizia è stata resa nota in queste ore dall'amministrazione comunale attraverso una nota. Il progetto, presentato nel 2024, prevedeva la costruzione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano avanzato in via Spiranella, a ridosso del fontanile del Conzacolo, area agricola di alto valore ambientale...