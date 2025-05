Bimbo di due anni salvato con un intervento mai eseguito prima | robot e Ecmo insieme per la prima volta

Uninsolito intervento innovativo ha salvato la vita a un bimbo di due anni, affetto da grave stenosi tracheale, all'istituto Giannina Gaslini. Per la prima volta al mondo, i medici hanno combinato la tecnologia robotica con il supporto ECMO, aprendo nuove frontiere per la chirurgia pediatrica. Questa straordinaria procedura dimostra come la sinergia tra tecnologia avanzata e medicina possa offrire speranza a pazienti in condizioni critiche.

Un intervento mai eseguito prima al mondo in un paziente pediatrico è stato portato a termine con successo all'istituto Giannina Gaslini. Il piccolo, di appena due anni e con un peso di 10 kg, era affetto da una severa stenosi tracheale associata a una complessa malformazione dei bronchi.

