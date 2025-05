Bimbo di 9 anni ricoverato per meningite batterica Profilassi in 4 classi

Un bambino di 9 anni è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Bambino Gesù di Roma per meningite batterica. Le sue condizioni sono attualmente stabili, dopo che ha manifestato sintomi preoccupanti como febbre alta, cefalea e nausea. In risposta al caso, è stata avviata la profilassi in quattro classi della scuola elementare di Ladispoli che frequenta.

