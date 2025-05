Bilancio partecipativo dei ragazzi a Troia | la biblioteca comunale con spazio ludo-creativo è il progetto più votato

Il bilancio partecipativo dei ragazzi a Troia ha visto trionfare il progetto di una Biblioteca comunale con Spazio Ludo-Creativo, scelto da 159 studenti della scuola media dell’Istituto comprensivo “Virgilio-Salandra”. Con 68 voti a favore, questa iniziativa si concretizzerà grazie ai 10 mila euro disponibili, offrendo un luogo stimolante per la lettura e l'creatività giovanile.

