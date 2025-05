BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Reazione Del Toro! Si sogna con Pellizzari

Nel cuore delle show, Isaac del Toro dimostra ancora una volta il suo carattere vincente, regalando un’epica vittoria sulla neve di Bormio. Dopo una fase difficile, il messicano si risolleva e si prende la scena nella 17ª tappa del Giro d’Italia 2025, confermando di essere il vero protagonista di questa edizione.

Sembrava finita, ma i veri campioni non mollano mai. Dopo la crisi della tappa precedente, Isaac del Toro risponde da fuoriclasse e vince con classe a Bormio, nella spettacolare 17ª tappa del Giro d’Italia 2025. In Maglia Rosa, il messicano stacca tutti e allunga sui rivali nella classifica generale. Ancora in corsa per il trionfo finale ci sono Richard Carapaz e Simon Yates, mentre Damiano Caruso e il giovane Giulio Pellizzari infiammano i sogni dei tifosi italiani. Più in difficoltà Antonio Tiberi e Juan Ayuso, che perdono terreno e forse ogni speranza di podio. A commentare l’impresa e ad analizzare tempi, distacchi e prospettive di classifica, c’è Gian Luca Giardini in una puntata speciale di Bike Today. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Reazione Del Toro! Si sogna con Pellizzari

