Biennale Arte Koyo non c’è più Vive il suo sogno

La Biennale del 2026 celebrerà il lascito di Koyo Kouoh, icona dell'arte contemporanea scomparsa prematuramente lo scorso maggio. Nonostante la sua assenza, il suo sogno e il suo impatto nella critica d'arte vivranno, onorando la sua eredità e il contributo innovativo che ha portato al panorama culturale internazionale. La Biennale si farà portavoce della sua visione, lasciando un segno indelebile nella storia dell'arte.

Sarà la Biennale di Koyo Kouoh, nonostante la sua scomparsa il 10 maggio scorso all’età di 57 anni. L’appuntamento del 2026 con l’arte contemporanea in Laguna resta nel segno della critica d’arte camerunense arrivata con la famiglia a Zurigo a 13 anni, e diventata la prima donna africana a ricevere l’incarico di curatrice della Biennale Arte di Venezia, a novembre del 2024. La scelta sulla 61ª edizione della manifestazione è stata annunciata ieri a Ca’ Giustinian, secondo il progetto da lei stessa definito, "per preservare, diffondere le sue idee e il lavoro svolto con dedizione fino all’ultimo", ha spiegato Cristiana Costanzo, capo ufficio stampa della Biennale, insieme allo staff curatoriale... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Biennale Arte. Koyo non c’è più. Vive il suo sogno

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Biennale Arte. Koyo non c’è più. Vive il suo sogno; Sarà la Biennale Arte di Koyo Kouoh, recentemente scomparsa; La Biennale Arte 2026 va avanti con la visione di Koyo Kouoh: la mostra sarà «una partitura collettiva»; Biennale Arte 2026 nel 'segno' di Koyo Kouoh. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Biennale Arte. Koyo non c’è più. Vive il suo sogno - Sarà la Biennale di Koyo Kouoh, nonostante la sua scomparsa il 10 maggio scorso all’età di 57 anni. L’appuntamento del 2026 con l’arte contemporanea in Laguna resta nel segno della critica d’arte came ... 🔗Come scrive lanazione.it

Sarà la Biennale di Koyo Kouoh anche dopo la sua scomparsa - L’annuncio di Pietrangelo Buttafuoco a Venezia: la rassegna d’arte del 2026 manterrà il tema della curatrice morta il 10 maggio. Il titolo è “In Minor Keys” ... 🔗Da repubblica.it

La Biennale Arte 2026 va avanti con la visione di Koyo Kouoh: la mostra sarà «una partitura collettiva» - "In Minor Keys" è il tema della Biennale Arte 2026 scelto dalla curatrice Koyo Kouoh, scomparsa a inizio maggio 2025 ... 🔗Come scrive insideart.eu

MC Art Matters with Koyo Kouoh