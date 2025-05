Biasin svela | Futuro Inzaghi? Ecco cosa filtra dall’Inter e se parte c’è un nome in pole

Nel suo recente editoriale, il giornalista Fabrizio Biasin esplora il futuro di Simone Inzaghi come allenatore dell'Inter, rivelando importanti dettagli su possibili sviluppi legati a voci di mercato, soprattutto quelle dall'Arabia Saudita. Se Inzaghi dovesse lasciare il club, emerge un nome in pole position per la sua successione. Scopriamo insieme le ultime indicazioni e i potenziali scenari.

Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter ed il possibile sostituto. Tutti i dettagli. Nel suo ultimo editoriale, Fabrizio Biasin ha analizzato il futuro di Simone Inzaghi con l’ Inter dopo le voci dall’ Arabia Saudita. INZAGHI INTER – «Tra chi ha certezze (“Simone andrà via!”, “no, resterà!”) vi dico la mia: Inzaghi è piuttosto stanco e non potrebbe essere altrimenti dopo una stagione da 59 partite e un mare di polemiche. Spenderà le ultime energie la sera di sabato 31 a Monaco e il giorno successivo, comunque vada, farà il punto con i suoi dirigenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin svela: «Futuro Inzaghi? Ecco cosa filtra dall’Inter e se parte c’è un nome in pole»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Voci sul futuro di Inzaghi, Biasin SVELA: “Ha una sola priorità”; Inzaghi e l’Inter, un finale inaspettato? Le parole di Biasin non negano un’ipotesi clamorosa; Biasin: Futuro di Inzaghi non è scontato. Allegri aspetta; Sbagliato dare tutto per scontato: Biasin svela chi può prendere il posto di Inzaghi sulla panchina dell'Inter. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Biasin SVELA le richieste di Inzaghi per rimanere all’Inter - La finale di Champions League sarà un momento di passaggi importante per la storia recente dell’Inter. La seconda finale in tre anni è il punto di arrivo del percorso di Simone Inzaghi in nerazzurro. 🔗Riporta informazione.it

Voci sul futuro di Inzaghi, Biasin SVELA: “Ha una sola priorità” - Da giorni continuano a circolare incessantemente i rumours secondo i quali il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, potrebbe presto firmare un altro contratto altrove e soprattutto le voci dall’Arabia ... 🔗Lo riporta passioneinter.com

Inter, Biasin: “Vi dico la mia sul futuro di Inzaghi! E se parte il nome è quello di…” - Così il giornalista: 'Inzaghi è piuttosto stanco e non potrebbe essere altrimenti dopo una stagione da 59 partite e un mare di polemiche' Marco Astori Redattore 28 maggio 2025 (modifica il 28 maggio 2 ... 🔗Secondo informazione.it

ZHANG VUOLE VENDERE L'INTER: QUANTO CHIEDE PER LA CESSIONE!