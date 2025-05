Bianca Censori e Kanye West nei guai a Maiorca oltre 400mila euro di mancati pagamenti | interviene la polizia

Bianca Censori e Kanye West si trovano nei guai a Maiorca per un debito di oltre 400mila euro. Secondo le fonti spagnole, la coppia non avrebbe saldato le fatture della lussuosa struttura in cui hanno soggiornato né i conti dei ristoranti frequentati. La situazione ha attirato l'attenzione della polizia, mettendo in luce le complicazioni finanziarie della celebre coppia.

Secondo la stampa spagnola il rapper e la moglie non avrebbero pagato le fatture della struttura dove hanno alloggiato nell'ultimo mese e neppure i conti del ristorante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bianca Censori e Kanye West nei guai a Maiorca, "oltre 400mila euro di mancati pagamenti": interviene la polizia

