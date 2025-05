beyoncé il look da cowgirl diventa ad alta seduzione

Beyoncé ha incantato il pubblico al MetLife Stadium con un look da cowgirl reinterpretato in chiave seducente durante l'undicesima tappa del suo tour Cowboy Carter. L'outfit total denim, che fonde l'estetica western con un tocco urbano, riflette perfettamente il suo stile audace, caratteristico degli ultimi anni, dimostrando ancora una volta la sua capacità di sorprendere e affascinare i fan.

Beyoncé ha proposto un outfit di grande impatto (a cui ci ha abituato nel corso dell’ultimo anno e mezzo) per l’undicesima tappa del suo tour Cowboy Carter. Sul palco del MetLife Stadium (New Jersey), la popstar ha sfoggiato un look total denim dal sapore western, dove femminilità e stile urbano si incontrano con un tocco seducente. L’outfit, firmato Telfar, comprendeva un body e chaps in denim tempestati di cristalli, abbinati a stivali Santoni, occhiali da sole e un cappello da cowboy, il tutto completato da un lungo trench coordinato in denim. Il risultato è un ensemble che unisce l’ estetica western a un’allure contemporanea, conferendo al look un’alta carica seduttiva senza rinunciare a un mood glamour. 🔗 Leggi su Dilei.it