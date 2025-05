Beve candeggina e sviene nel carcere di Salerno 22enne detenuto al Pronto Soccorso | è grave

Un tragico incidente è avvenuto nel carcere di Salerno, dove un giovane detenuto di 22 anni ha ingerito candeggina, perdendo i sensi. Immediate le operazioni di soccorso, che hanno portato il ragazzo al pronto soccorso in codice rosso. Le condizioni del giovane sono gravi e la situazione desta preoccupazione. Segui l'articolo per ulteriori dettagli su questo evento sconcertante.

Beve candeggina e sviene nel carcere di Salerno, 22enne detenuto al Pronto Soccorso: è grave - Un giovane detenuto di 22 anni ha ingerito candeggina ed è svenuto. Soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale a Salerno. 🔗Secondo fanpage.it

Beve candeggina per sbaglio, salvato - Beve candeggina per sbaglio, salvato Un pensionato di 80 anni, affetto da demenza senile, ha ingerito per errore candeggina, ustionandosi gravemente. Ricoverato in condizioni critiche, è stato ... 🔗Si legge su ilgiorno.it

Scambia la candeggina con l’acqua e la beve: ricoverato in ospedale un 50enne brianzolo - L'articolo Scambia la candeggina con l’acqua e la beve: ricoverato in ospedale un 50enne brianzolo proviene da Open. 🔗Da msn.com