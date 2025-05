Betis Siviglia-Chelsea oggi Finale Conference League 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, Breslavia si prepara a ospitare la finale della Conference League 2024-2025, dove il Betis Siviglia affronta il Chelsea in un’emozionante sfida tra spagnoli e britannici. La squadra andalusa, dopo aver superato la Fiorentina nelle semifinali, cerca il primo trofeo internazionale della sua storia. Scopri orari, dettagli sulla diretta TV e le opzioni di streaming per non perdere questo grande evento calcistico.

Nei cieli di Breslavia è il momento di alzare il trofeo. La Conference League 2024-2025 giunge al suo capitolo conclusivo: quello della finalissima. Epilogo ispano-inglese: da una parte il Betis Siviglia, arrivato all’atto conclusivo eliminando nelle semifinali la Fiorentina di Raffaele Palladino, dall’altra il favoritissimo Chelsea del tecnico italiano Enzo Maresca che, al di là della vittoria o no del trofeo, disputerà l’anno prossimo la Champions League, dopo anni di assenza dalla maggiore ribalta continentale. Vedremo chi la avrà la meglio in una battaglia che potrebbe durare non solo 90 minuti: lo spettro di eventuali supplementari e della lotteria dei calci di rigore infatti non è da escludere... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Betis Siviglia-Chelsea oggi, Finale Conference League 2025: orario, tv, programma, streaming

