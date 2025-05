Betis-Chelsea LIVE 1-4 | Caicedo punisce oltre misura è trionfo per Maresca

Segui live la finale di Conference League tra Betis e Chelsea, con emozionanti azioni e goal decisivi. Al 90'+1', Caicedo punisce oltre misura con un destro precisione, regalando un trionfo al Chelsea sotto gli occhi di Maresca. Non perdere gli aggiornamenti su questa emozionante partita!

Betis-Chelsea, finale di Conference League GOAL E AZIONI SALIENTI 90`+1 GOAL DEL CHELSEA! Caicedo con un destro affilato dal limite dell`area. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Chelsea, furia Maresca: "Il Betis ha 48 ore in più per preparare la finale, non è normale" - Il Chelsea e Enzo Maresca sollevano polemiche in vista della finale di Conference League, evidenziando che il Betis ha 48 ore in più per prepararsi. 🔗continua a leggere

Betis-Chelsea LIVE 1-0: Cardoso fallisce il raddoppio! Blues in difficoltà - Betis-Chelsea, finale di Conference League GOAL E AZIONI SALIENTI 20` Clamorosa occasione per Cardoso! Ancora Ezzalzouli imprendibile, ... 🔗Segnala msn.com

? BAD INJURY NEWS - COLE PALMER, CAICEDO OUT, NKUNKU IN - CONFERENCE LEAGUE FINAL (CHELSEA VS BETIS)