Betis-Chelsea le pagelle di CM | Isco eterno Natan malissimo Fernandez leader totale Palmer man of the match

Analisi delle pagelle di Betis-Chelsea (1-4): Isco eterno e Natan in difficoltà, mentre Fernandez si conferma leader, con Palmer protagonista come Man of the Match. Ecco i giudizi dei protagonisti e i momenti chiave di questa sfida emozionante.

Betis-Chelsea 1-4 BETIS Adrian 5,5: attento in uscita e ad accorciare il campo sui lanci lunghi in ripartenza degli avversari. Rischia davvero. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Chelsea, furia Maresca: "Il Betis ha 48 ore in più per preparare la finale, non è normale" - Il Chelsea e Enzo Maresca sollevano polemiche in vista della finale di Conference League, evidenziando che il Betis ha 48 ore in più per prepararsi. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Betis-Fiorentina, le pagelle di CM: sono le serate di Ranieri, Comuzzo si fa sovrastare. Isco senza tempo - De Gea 6,5: ormai ci ha abituati ad almeno una super parata a partita. Stasera ne mette a segno un paio. Pongracic 6: qualche piccola sbavatura in una serata in cui tutto sommato fa il suo ... 🔗Secondo calciomercato.com

Betis-Fiorentina, le pagelle di CM: sono le serate di Ranieri, Comuzzo si fa sovrastare. Isco senza tempo - Fran Vieites 5,5; Ruibal 5, Bartra 6,5, Natan 6; Perraud 6; Cardoso, Fornals 6 (78' Altimira SV); Antony 7, Isco 7, Ezzalzouli 6,5 (63' Lo Celso 7); Bakambu 6,5. All ... 🔗Segnala msn.com

'ANTONY WANTED REVENGE! WANT TO KEEP HIM!' | Manuel Pellegrini, Isco, Bartra | Real Betis v Chelsea