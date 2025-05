bergamo ecco la nuova commissione per la toponomastica

La Giunta comunale di Bergamo ha recentemente annunciato la formazione di una nuova commissione per la toponomastica, che avrà un mandato fino al 2029. Questo organismo, guidato dall'assessore Giacomo Angeloni, si occuperà di gestire e consultare in merito all'onomastica cittadina, coinvolgendo diverse figure rappresentative per garantire una gestione attenta e inclusiva del patrimonio toponomastico della città.

La Giunta comunale di Bergamo ha istituito la nuova commissione per la toponomastica e l’onomastica cittadina, che resterà in carica per gli anni 2025-2029. La commissione, con funzioni consultive, sarà composta da: assessore Giacomo Angeloni, in qualità di Presidente; Daniela Carminati, rappresentante dei gruppi di maggioranza presenti in Consiglio Comunale; Gianfrancesco Ruggieri, rappresentante dei gruppi di minoranza presenti in Consiglio Comunale; Cristiana Iommi, direttrice della Biblioteca Civica Angelo Mai, come membro di diritto; Maria Mencaroni Zoppetti, delegata dal Presidente dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, membro di diritto; avvocato Ermanno Baldassarre, esperto esterno individuato dall’Amministrazione Comunale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it