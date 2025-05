Bergamo con l’elisoccorso arrivano anche sangue e plasma | Per intervenire subito in casi di shock emorragico

A partire dal 28 maggio, le cinque basi di elisoccorso della Lombardia, gestite da Areu, includeranno plasma e globuli rossi a bordo. Questa innovativa iniziativa, che coinvolge Bergamo, Milano, Brescia, Como e Sondrio, mira a garantire interventi tempestivi in casi di shock emorragico, una delle principali cause di mortalità in situazioni critiche. Un passo fondamentale per migliorare l'assistenza sanitaria regionale.

Tutte le cinque basi di elisoccorso regionali gestite da Areu (oltre a Bergamo ci sono Milano, Brescia, Como e Sondrio) a partire da martedì 28 maggio saranno dotate di plasma e globuli rossi a bordo, per consentire un intervento immediato in caso di shock emorragico, una delle principali cause di mortalità evitabile nei traumi maggiori, soprattutto nei giovani. Lo ha annunciato in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, affiancato dal direttore generale di Areu, Massimo Lombardo e da Francesco Daminelli, anestesista rianimatore e referente della base elisoccorso di Bergamo che è stata la prima a sperimentare il progetto ‘Blood on Board’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo, con l’elisoccorso arrivano anche sangue e plasma: “Per intervenire subito in casi di shock emorragico”

Se ne parla anche su altri siti

Elisoccorso, le 5 basi di AREU dotate di sangue a bordo - MILANO (ITALPRESS) – Da oggi, tutte le cinque basi di elisoccorso regionali (Milano, Bergamo, Brescia, Como e Sondrio) gestite da AREU sono dotate di plasma e globuli rossi a bordo, per consentire un ... 🔗Come scrive italpress.com

Sangue e plasma da oggi nelle 5 basi di elisoccorso lombarde - Da oggi tutte le cinque basi di elisoccorso regionali (Milano, Bergamo, Brescia, Como e Sondrio) gestite da Areu sono dotate di plasma e globuli rossi a bordo, per consentire un intervento immediato i ... 🔗Riporta ansa.it

Sangue sugli elicotteri del 118: trasfusioni già sul luogo dell’intervento - Da oggi, le cinque basi di elisoccorso della Lombardia – Milano, Bergamo, Brescia, Como e Sondrio – sono dotate di sangue e plasma a bordo. La novità conse ... 🔗Si legge su elivebrescia.tv

L’Aquila - I 25 anni di attività dell’elisoccorso