Benevento Serluca | Nessun taglio per il verde e il decoro urbano

Il Comune di Benevento rassicura i cittadini sulla cura del verde pubblico e del decoro urbano, affermando che non ci saranno tagli nonostante le recenti decisioni finanziarie. Con un investimento di circa 600 mila euro per quest'anno, si sottolinea l'importanza di mantenere uno standard elevato nella gestione degli spazi pubblici, invitando a evitare strumentalizzazioni politiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto " La cura del verde pubblico e il decoro urbano non sono in nessun modo messe in discussione dalle scelte contabili effettuate dal Consiglio comunale. Si eviti di cedere a tentazioni demagogiche. Quest'anno al verde pubblico sono stati destinati circa 600 mila euro, come l'anno scorso, cui vanno aggiunti altri fondi per oltre 160 mila destinati al decoro urbano", lo scrive in una nota l' assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca.  " E' chiaro che le risorse vanno allocate bilanciando tutte le esigenze, ma il verde è e resta prioritĂ . L'Amministrazione anche grazie ad una sinergia fattiva con l'Asia destina le risorse opportune a questo versante fondamentale della governance cittadina e nessuno ha in mente, nĂ© lo ha mai avuto, di tagliarlo", conclude Serluca.

