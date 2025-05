Benedetta Marzocchi | uccise la madre ‘perché era il demonio’ ma non è imputabile

Un gesto grave e inquietante quello di Benedetta Marzocchi, che ha ucciso la madre credendo fosse il demonio, in un contesto segnato da un grave delirio psicotico. L'episodio, avvenuto nell'agosto 2023 a Istia d’Ombrone, solleva molte domande sulla tutela della salute mentale e sulla gestione di situazioni di crisi.

L’omicidio che ha sconvolto Istia d’Ombrone. L’8 luglio 2023, nella tranquilla località di Istia d’Ombrone, vicino a Grosseto, Benedetta Marzocchi, 50 anni, ha ucciso la madre Giuseppina De Francesco, 76 anni, a pugni e calci nella villa in cui abitavano insieme. Un gesto sconvolgente, motivato da un delirio psicotico: la donna credeva di dover eliminare il demonio. Un processo senza imputabilità. Durante il processo alla corte d’Assise di Grosseto, sia l’accusa che la difesa hanno concordato sull’incapacità di intendere e volere dell’imputata. Il pubblico ministero Giampaolo Melchionna ha dichiarato: “Marzocchi non è imputabile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Benedetta Marzocchi: uccise la madre ‘perché era il demonio’, ma non è imputabile

Giuseppina De Francesco uccisa dalla figlia Benedetta Marzocchi a calci e pugni: «Credeva fosse il demonio, ma era la madre» - L'8 luglio 2023, un tragico evento ha sconvolto la comunità di Calci, quando Benedetta Marzocchi, convinta di affrontare un'entità malefica, ha ucciso la madre Giuseppina De Francesco. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Uccise la madre pensando fosse il demonio: per la difesa e il pm “è incapace di intendere e di volere” - Il pm Melchionna: “Deve quindi essere applicato il regime di libertà vigilata con domiciliazione nella struttura terapeutica dov'è tuttora ospitata” ... 🔗Scrive msn.com

Uccise la madre a calci e pugni, “è incapace di intendere: crede al diavolo” - Ci sono voluti due mesi per fare la perizia e alla fine la questione è stata ricostruita nei seguenti termini: Benedetta Marzocchi, quando ha ucciso la madre, non era capace, inoltre, sarebbe ... 🔗Come scrive lanazione.it

Omicidio di Grosseto, Benedetta rimane chiusa nel silenzio: rimarrà in carcere - Tace ancora Benedetta Marzocchi, la cinquantenne accusata di aver ucciso la madre Giuseppina De Francesco, 76 anni, signora della Grosseto-bene, nella loro villa di Istia d'Ombrone, alla periferia ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it scrive