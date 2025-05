Belve pagelle della quarta puntata | Fagnani umana 8 Balotelli inedito 7

Nella quarta puntata di "Belve", andata in onda il 27 maggio 2025, Francesca Fagnani ha incantato il pubblico con le sue domande incisive, intervistando Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero. Scopri le valutazioni di questo agguerrito episodio, dove Balotelli si è svelato in una veste inedita, conquistando un meritato 7. Ecco le pagelle della serata!

Francesca Fagnani ha condotto una nuova puntata di Belve, andata in onda nella prima serata del 27 maggio 2025. Nel corso dell’episodio la conduttrice televisiva ha proposto le sue domande graffianti a Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero. Mario Balotelli inedito. Voto: 7. L’intervista di Mario Balotelli a Belve ha svelato, come spesso succede nel programma televisivo, il lato più inedito del calciatore che, nel momento in cui ha dovuto paragonarsi a una belva, ha scelto un uomo, l’animale secondo lui più furbo. Lo sportivo si è descritto come felice e ha svelato che non prova nostalgia per il suo passato, seppure consapevole che avrebbe potuto fare di più... 🔗 Leggi su Dilei.it