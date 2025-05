Belve | Massimo Ferrero Mette a Dura Prova Francesca Fagnani in un’Intervista Caotica

In un'intervista carica di sorprese, Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, sfida Francesca Fagnani in un confronto imprevedibile e divertente. La conversazione si trasforma rapidamente in uno spettacolo caotico, in cui l'ospite ribalta le dinamiche del gioco. Scopri tutti i retroscena e i momenti più esilaranti di questo incontro straordinario!

Quando l'ospite ribalta il gioco: l'incontro tra l'ex presidente Samp e la conduttrice si trasforma in uno spettacolo imprevedibile e pieno di ilarità. Tutti i dettagli... 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Belve: Massimo Ferrero Mette a Dura Prova Francesca Fagnani in un’Intervista Caotica

Ne parlano su altre fonti

Massimo Ferrero mette in difficoltà Francesca Fagnani a Belve: “Ha ragione, sono provata”; Massimo Ferrero a Belve: Il mio sogno? Volevo comprarmi la Roma; Massimo Ferrero, il “Viperetta” a Belve: «Il mio sogno era comprare la Roma. Sono invidiatissimo, a 70 anni so; Belve, Massimo Ferrero manda Francesca Fagnani in tilt. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Massimo Ferrero mette in difficoltà Francesca Fagnani a Belve: “Ha ragione, sono provata” - A 3 anni dallo scontro con Francesca Fagnani a Belve, Massimo Ferrero torna a Belve per un’intervista quasi impossibile ... 🔗Si legge su fanpage.it

Belve, Massimo Ferrero manda Francesca Fagnani in tilt - "Siamo alla decima domanda, ne devo fare 90..." Massimo Ferrero manda in tilt Francesca Fagnani a Belve nella puntata del 27 maggio. L'imprenditore, ex presidente della Sampdoria, mette a dura prova l ... 🔗Segnala msn.com

Massimo Ferrero a Belve: "Il mio sogno? Volevo comprarmi la Roma" - Non solo Balotelli. Tra gli ospiti della quarta puntata di Belve c'è stato anche Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Intervistato da Francesca Fagnani, Ferrero ha strappato sorrisi sia all ... 🔗Da msn.com

Barbara D'Urso scopre in diretta TV di essere licenziata da Mediaset