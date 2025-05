Belve Francesca Fagnani costretta a una pausa per colpa di Massimo Ferrero | cosa ha detto er Viperetta

Francesca Fagnani, conduttrice di "Belve", si è trovata in difficoltà durante una puntata con Massimo Ferrero, provocando un inatteso attacco di risate. La situazione ha lasciato il pubblico e la stessa Fagnani divertiti, ma costretti a una pausa inaspettata. Scopriamo cosa è successo e le parole di "er viperetta", che ha contribuito a questo momento esilarante.

Si mostra spesso divertita, Francesca Fagnani, dalle uscite dei suoi ospiti a Belve, ma ieri sera, con Massimo Ferrero, ha avuto bisogno di fermarsi per qualche secondo, complice un vero e proprio attacco di "ridarella" Francesca Fagnani non è mai stata così in difficoltà nel corso di una puntata di Belve come in quella di ieri, martedì 27 maggio, perchè seduto sull'altro sgabello c'era Massimo Ferrero. Produttore, ex presidente della Sampdoria, "er viperetta", come viene soprannominato, ha messo a dura prova la conduttrice, come? Facendola ridere, così tanto che ha avuto il bisogno di una pausa per riprendere fiato... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Belve, Francesca Fagnani costretta a una pausa per colpa di Massimo Ferrero: cosa ha detto "er Viperetta"

