Bellariva addio alberi Arriva il tram giù 19 pini | Che strazio La replica | Ne ripianteremo 30

A Firenze, la rimozione di 19 pini per fare spazio al nuovo tram ha scatenato reazioni contrastanti tra i cittadini, con commenti sarcastici sulla perdita degli alberi. Tuttavia, l'amministrazione promette di ripiantare 30 nuovi alberi, suscitando un dibattito acceso sulla sostenibilità e il futuro della città. L'articolo esplora le emozioni e le opinioni di chi vive la trasformazione del lungarno Colombo.

Firenze, 28 maggio 2025 – “Quest’estate io scappo in montagna, perché senza più alberi casa mia diventa una fornace”. “E allora prenota anche per me vai, e digli si torna il prossimo anno.”. Sarcasmo duro in salsa fiorentina sul lungarno Colombo per provare a digerire la nuova skyline della ’landa’ di Bellariva, rione che nel giro di un pomeriggio ha cambiato radicalmente volto con il taglio netto del filare di pini che corre(va) sul dall’incrocio con via del Campofiore al Ponte da Verrazzzano. Pressphoto Firenze Alberi abbattuti in lungarno Colombo Foto Gianluca Moggi NewPressPhoto Giù una ventina di piante per far spazio ai futuri binari della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bellariva, addio alberi. Arriva il tram, giù 19 pini: “Che strazio”. La replica: “Ne ripianteremo 30”

