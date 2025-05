Beetlejuice 3 svela due domande di 37 anni su Michael Keaton

Il mondo di Beetlejuice si appresta a riaccendersi con l'arrivo di "Beetlejuice 3", portando finalmente risposta a domande rimaste in sospeso per 37 anni. Questo nuovo capitolo segna l'inizio di una trilogia e segue il successo del recente sequel del 2024. Michael Keaton ritorna nel ruolo iconico, immergendo il pubblico in un mix di comicità e sovrannaturale che ha reso il franchise un cult.

lo sviluppo di “beetlejuice 3”: una nuova trilogia in arrivo. Il mondo cinematografico dedicato a Beetlejuice si prepara a concludere una nuova trilogia, con la prossima uscita di Beetlejuice 3. Dopo il successo ottenuto nel 2024 dal sequel Beetlejuice Beetlejuice, che ha riportato sul grande schermo Lydia Deetz (Winona Ryder) e introdotto nuovi personaggi come Astrid (Jenna Ortega), l’attenzione si sposta verso il terzo capitolo. La pellicola del 2024, molto attesa e rimandata per decenni, ha incassato oltre $450 milioni in tutto il mondo, garantendo così ufficialmente lo sviluppo di un nuovo film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Beetlejuice 3 svela due domande di 37 anni su Michael Keaton

Altre fonti ne stanno dando notizia

Beetlejuice 3: Michael Keaton svela se sarebbe interessato a realizzare il film - Michael Keaton ha svelato durante una nuova intervista se sarebbe disposto a collaborare nuovamente con Tim Burton in occasione di Beetlejuice 3. Da alcuni mesi si parla dell'ipotesi che venga ... 🔗Come scrive movieplayer.it

Beetlejuice 3: Tim Burton dirigerà anche il secondo sequel? - Gli ultimi aggiornamenti sul possibile terzo capitolo del franchise avviato dal regista di Edward mani di forbice e Batman negli anni '80. 🔗Riporta msn.com

Beetlejuice Beetlejuice, Jenna Ortega svela com'è stato vedere Michael Keaton trasformarsi nel protagonista - Jenna Ortega è una delle new entry nel cast di Beetlejuice Beetlejuice e ha rivelato com'è stato per lei vedere Michael Keaton trasformarsi nell'iconico protagonista sul set. Manca sempre meno ... 🔗Segnala comingsoon.it

Beetlejuice (3/9) Movie CLIP - You Guys Really Are Dead (1988) HD