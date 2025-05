Becker | Al Roland Garros se non ti fai amico il pubblico non vinci

Boris Becker, leggenda del tennis, non ha mai conquistato il Roland Garros, un'assenza che pesa nella sua carriera. In un incontro con i giornalisti, spiega che il segreto per trionfare a Parigi risiede nel conquistare il pubblico. Scopriamo attraverso le sue parole perché il prestigioso torneo francese rappresenta un ostacolo insormontabile, influenzato non solo dalla performance in campo, ma anche dal legame con i tifosi.

Boris Becker non ha mai vinto il Roland Garros. E’ una spina nel fianco. L’unico Slam che non ha vinto. E dice, ad una piccola pattuglia di giornalisti tra cui l’inviato del Paìs, che è un po’ colpa dei francesi. Della gente, proprio. “È un torneo molto difficile da vincere perché devi trovare il modo di gestire i tifosi parigini. Quando sono contro di te, credimi, non hai possibilità, è impossibile, quindi devi trovare il modo di fare amicizia con loro”. In realtà il problema di Becker era la terra. Ha vinto 49 tornei, e mai sul rosso. “Ho raggiunto la finale a Roma, Monte Carlo e Amburgo, ma all’epoca Wilander e Agassi erano più bravi di me su quella superficie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Becker: «Al Roland Garros se non ti fai amico, il pubblico non vinci»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Boris Becker: Sorpreso dal livello di Sinner sul rosso. Musetti per me è un top 5. Paolini? Una leonessa; Boris Becker esalta Lorenzo Musetti: In campo è un mago. È da top 5; Becker applaude Sinner: “Ha ripreso in mano il suo tennis. Ma sulla terra, Alcaraz è ancora il più pericoloso”; Boris Becker esalta Lorenzo Musetti: In campo è un mago. È da top 5. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Becker: «Al Roland Garros se non ti fai amico, il pubblico non vinci» - Al Paìs: "Ai miei tempi io non ho vinto perché Agassi e Wilander erano più forti, sul rosso. Alcaraz non è più forte di Sinner" ... 🔗Lo riporta ilnapolista.it

Roland Garros, i risultati di oggi: fuori Medvedev, bene De Minaur e Zverev. Cobolli batte Cilic, impresa di Arnaldi contro Augier-Aliassime - Quattro gli italiani in campo: Passaro contro De Jong, Cobolli contro Cilic, Bellucci contro Draper e Arnaldi contro Auger-Aliassime. Zverev (n° 3 del mondo) batte in 3 set Tien, Norrie sorprende Medv ... 🔗Riporta corriere.it

Australian Open 2024, Boris Becker su Nadal: “Non avrà grandi aspettative, pensa al Roland Garros e alle Olimpiadi” - Rafael Nadal farà ... ha dichiarato Becker. “Io però sono convinto che comunque in Australia non abbia grandi aspettative, perché i suoi grandi obiettivi saranno il Roland Garros e le ... 🔗Lo riporta oasport.it

Boris Becker wird von Thomas Muster verarscht (Monte Carlo 1995)