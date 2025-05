Beautiful | puntate speciali a Napoli e Capri con Brooke Ridge Eric e Nick

Beautiful torna in Italia con puntate speciali ambientate tra Napoli e Capri, portando l'amatata soap americana in scenari mozzafiato del Sud Italia. Dal 28 al 31 maggio, i fan potranno scoprire nuove trame e ambientazioni uniche con Brooke, Ridge, Eric e Nick immersi in paesaggi incantati.

Beautiful ritorna in Italia con puntate speciali girate interamente in territorio italiano, tra Napoli e Capri. La celebre soap opera americana, tanto amata dal pubblico italiano, sorprenderà i fan dal 28 al 31 maggio con nuove trame ambientate in scenari incantevoli del Sud. Nuove ambientazioni e trame inedite Le riprese si svolgeranno in location di . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Beautiful: puntate speciali a Napoli e Capri con Brooke, Ridge, Eric e Nick

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa". 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

'Beautiful' torna in Italia. Ecco dove si svolgeranno le riprese; Beautiful torna in Italia: le nuove puntate girate tra Napoli e Capri; Beautiful torna in Italia: Brooke, Ridge, Eric e Nick girano nuove puntate a Napoli e Capri; Beautiful, le riprese arrivano a Napoli. Brooke: «Amore e business fino a Capri». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Beautiful torna in Italia, puntate speciali girate a Napoli e Capri con Brooke, Ridge ed Eric - Beautiful, la celebre soap opera americana che ha conquistato milioni di fan in Italia, torna con una sorpresa esclusiva ... 🔗Lo riporta tvserial.it

'Beautiful' torna in Italia. Ecco dove si svolgeranno le riprese - AGI - 'Beautiful', la soap opera più vista al mondo, torna in Italia per girare una serie di puntate speciali tra Napoli e Capri. Le riprese si svolgeranno da oggi al 31 maggio 2025, sotto la direzion ... 🔗Secondo msn.com

Beautiful torna in Italia: le nuove puntate girate tra Napoli e Capri - I protagonisti storici di Beautiful arrivano tra il mare e la storia del Sud Italia: quattro giorni di riprese, emozioni e un incontro indimenticabile con i fan ... 🔗Da siviaggia.it

The Fabulous Picture Show - 48 - Naples