Beautiful | Brooke Ridge ed Eric a Napoli Capri e evento al Castel Nuovo

Scopri le nuove emozionanti puntate di "Beautiful" ambientate tra le suggestive Colombie di Napoli e Capri, dove Brooke, Ridge ed Eric portano il loro dramma in location mozzafiato. Un evento speciale al Castel Nuovo celebra questa emozionante trasferta italiana, rendendo la soap ancora più coinvolgente e ricca di colpi di scena.

Beautiful torna con una ventata di novità in Italia, portando le famose vicende di Brooke Logan, Ridge Forrester ed Eric Forrester in ambientazioni di straordinaria bellezza. Le nuove puntate, girate dal 28 al 31 maggio 2025, vedranno la trasferta dei protagonisti a Napoli e Capri, location scelte per esaltare i drammi e i segreti delle . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Beautiful: Brooke, Ridge ed Eric a Napoli, Capri e evento al Castel Nuovo

Beautiful 25/05/2025: conflitto tra Hope e Brooke su Thomas, rivelazione su Eric e difesa di Logan - Il 25 maggio 2025, in Beautiful, Hope e Brooke si scontrano su Thomas, con tensioni crescenti. Viene rivelato qualcosa su Eric, che complica ulteriormente la situazione. 🔗continua a leggere

