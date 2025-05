Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 maggio 2025 | Hope silura Liam Thomas è migliore di te in tutto!

Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda il 29 maggio 2025, le tensioni tra Hope e Liam esplodono, con la donna che rimprovera il marito per i suoi fallimenti, mentre Luna condivide i suoi successi con Poppy. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame di un episodio ricco di emozioni e colpi di scena che coinvolgerà i protagonisti della soap opera di Canale 5.

Nella puntata di Beautiful in onda il 29 maggio 2025 vedremo che Hope gelerà Liam rinfacciandogli tutti i suoi errori mentre Luna racconterà a Poppy dei suoi ultimi grandi successi. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap Opera di Canale5...

