beatrice borromeo sarebbe incinta del terzo figlio ecco le foto dalla sfilata dior che alimentano le voci leggi tutto su amica it

Beatrice Borromeo potrebbe essere in attesa del suo terzo figlio, secondo le voci diffuse dopo la sfilata Dior a Roma. Sebbene non ci siano conferme ufficiali da palazzo, alcune foto hanno suscitato curiosità e alimentato i sospetti. Scopri di più sull'argomento e le immagini che hanno catturato l'attenzione dei media e dei fan.

Il condizionale è d’obbligo: Beatrice Borromeo sarebbe incinta. Da palazzo non è arrivata nessuna conferma ma le immagini che circolano in queste ore alimentano più di un sospetto. Beatrice Borromeo in attesa del terzo figlio?. Martedì 27 maggio è andata in scena, a Roma, l’ attesa sfilata della collezione Cruise 2026 di Dior. A ispirare Maria Grazia Chiuri è stata Mimì Pecci Blunt, una nobildonna e mecenate che ebbe un grandissimo impatto sull’estetica e sulla cultura tra le due guerre. E così, all’interno dell’incantevole cornice di Villa Torlonia, è stato riportato in vita il suo Bal Blanc, tra gli eventi mondani parigini più iconici degli anni Venti del secolo scorso... 🔗 Leggi su Amica.it