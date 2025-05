Beatrice Borromeo incinta il pancino si vede ma…Speriamo sia femmina

Beatrice Borromeo sembra essere attesa da una dolce sorpresa: il terzo bebè. Durante la sfilata Cruise di Christian Dior a Roma, il suo pancino ha attirato l'attenzione, alimentando voci su una possibile gravidanza. Dopo Stefano e Francesco, fan e sostenitori sperano che il nuovo arrivato sia una femmina. Mentre si attende l'ufficialità della notizia, i dettagli non mancano.

Beatrice Borromeo sembra proprio che aspetti il terzo bebè, dopo Stefano e Francesco. Alla sfilata Cruise di Christian Dior, a Roma, la moglie di Pierre Casiraghi sembra incinta. Il pancino questa volta è più che sospetto. Insomma, manca solo l'ufficialità. Beatrice Borromeo incinta, le prove. Dopo un periodo lontano dalla ribalta, Beatrice Borromeo è tornata in pubblico. Lo ha fatto per la sfilata Cruise di Dior di cui lei è brand ambassador. Dunque, non poteva perdersi l'appuntamento. L'ultima volta che l'avevamo vista era al Ballo della Rosa, lo scorso 29 marzo. Di fatto, sono passati due mesi.

