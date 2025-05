Beatrice Borromeo è in attesa del terzo figlio?

Beatrice Borromeo ha catturato l'attenzione durante la sfilata Dior Cruise 2026 a Villa Albani Torlonia, dove il suo abito monospalla bianco e alcuni gesti hanno acceso i sospetti su una possibile terza gravidanza. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, i dettagli osservati, come la mano sul ventre, lasciano intendere che la notizia potrebbe essere vera.

Le forme sfoggiate alla sfilata Dior Cruise 2026, a Villa Albani Torlonia a Roma, fanno pensare a una nuova gravidanza per Beatrice Borromeo, elegantissima in un abito monospalla bianco. Nessuna conferma ufficiale, ma i segnali, compresa la mano sul ventre morbido, sembrano non lasciare dubbi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Beatrice Borromeo è in attesa del terzo figlio?

Beatrice Borromeo incinta alla sfilata Dior a Roma: maschera il pancione con l’abito da dea - Beatrice Borromeo ha catturato l'attenzione alla sfilata Cruise 2026 di Dior a Roma, dove ha sfoggiato un abito etereo che ha sapientemente mascherato il suo pancione incipiente. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Beatrice Borromeo Divina alla Dior Cruise 2026 Roma: l'abito peplo fluido per abbracciare la nuova gravidanza; Dior a Roma: la sfilata Cruise 2026 è un film. Anzi: una notte a teatro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Beatrice Borromeo è in attesa del terzo figlio? - Le forme sfoggiate alla sfilata Dior Cruise 2026, a Villa Albani Torlonia a Roma, fanno pensare a una nuova gravidanza per Beatrice Borromeo, elegantissima in un abito monospalla bianco. Nessuna confe ... 🔗Segnala vanityfair.it

Beatrice Borromeo e le rotondità sospette: arriva il terzo royal baby con Pierre Casiraghi? - Beatrice Borromeo sarebbe incinta del terzo figlio. Ecco le foto dalla sfilata Dior che alimentano le voci. Leggi tutto su Amica.it ... 🔗Si legge su amica.it

Beatrice Borromeo in attesa del terzo figlio: i dettagli della gravidanza e la sfilata a Roma - Beatrice Borromeo, al centro di voci su una possibile gravidanza, ha attirato l'attenzione alla sfilata Dior Cruise 2026 a Roma con un abito monospalla e un gesto affettuoso verso il suo ventre. 🔗Riporta ecodelcinema.com

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo elegantissimi a Capri