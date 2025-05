Beach volley azzurre avanti tutta a Ostrava | debutto vincente per Scampoli Bianchi e Gottardi Orsi Toth

Le azzurre del beach volley hanno iniziato alla grande al quarto Elite16 del Beach Pro Tour 2025 a Ostrava, con vittorie convincenti di Scampoli/Bianchi e Gottardi/Orsi Toth. Un debutto vincente che testimonia il talento e la determinazione delle coppie italiane in questa importante tappa internazionale.

Inizia con il piede giusto la spedizione italiana al quarto Elite16 del Beach Pro Tour 2025, in corso a Ostrava, in Repubblica Ceca. Le due coppie azzurre in gara, Claudia ScampoliGiada Bianchi e Valentina GottardiRossella Orsi Toth, hanno entrambe centrato il successo nelle rispettive partite odierne, guadagnandosi così un posto tra le protagoniste della seconda giornata di gare. Scampoli e Bianchi, impegnate nelle qualificazioni, hanno superato con determinazione le giapponesi ShibaReika con un netto 2-0 (21-13, 27-25). Un primo set dominato e un secondo risolto ai vantaggi hanno permesso alla coppia federale di accedere al tabellone principale, dove domani affronteranno le statunitensi ShawCheng nella semifinale del girone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, azzurre avanti tutta a Ostrava: debutto vincente per Scampoli/Bianchi e Gottardi/Orsi Toth

Beach volley, tris di vittorie azzurre nel Challenge di Xiamen - Le coppie azzurre di beach volley conquistano un tris di vittorie al Challenge di Xiamen, centrando i loro obiettivi minimi nelle semifinali dei gironi. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Beach volley, gli azzurri non superano le qualificazioni al Future di Spiez; LIVE Italia-Turchia 3-2, Amichevole volley femminile in DIRETTA: vittoria del cuore per le azzurre! Nervini e Malual decisive; LIVE Italia-Olanda 3-2, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre a corrente alternata ma arriva la prima vittoria!. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Beach volley, azzurre avanti tutta a Ostrava: debutto vincente per Scampoli/Bianchi e Gottardi/Orsi Toth - Inizia con il piede giusto la spedizione italiana al quarto Elite16 del Beach Pro Tour 2025, in corso a Ostrava, in Repubblica Ceca. Le due coppie azzurre ... 🔗Lo riporta oasport.it

Beach volley, azzurri avanti tutta ad Amburgo! Nicolai/Cottafava ai quarti, Gottardi/Menegatti e Orsi Toth/Bianchi agli ottavi - Nel primo set le azzurre sono scattate avanti 8-5 e 14-7 tenendo il cambio palla fino al 21-16 conclusivo. Nel secondo set le azzurre sono scattate avanti 10-2 e non sono più state avvicinate ... 🔗Riporta oasport.it

Beach Volley, Mondiali: le coppie azzurre volano agli ottavi - Poker di successi per l’Italia del beach volley. Quattro vittorie su quattro e ... Inizio di match che ha visto la partenza sprint di Cuba che si è portata avanti sul 0-4; assorbito il colpo gli ... 🔗Segnala today.it

Tokyo 2020 Giorno 10 Azzurre ko Serbia nei quarti