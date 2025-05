Bce voci di dimissioni Lagarde ma arriva la smentita

La possibilità di dimissioni premature di Christine Lagarde dalla presidenza della Banca Centrale Europea ha suscitato scalpore, alimentata da voci su un suo possibile passaggio alla guida del World Economic Forum. Tuttavia, la notizia, pubblicata dal Financial Times, è stata prontamente smentita. Questo articolo esplora le implicazioni di queste voci e il contesto che le circonda.

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, potrebbe lasciare anticipatamente la guida della Bce per assumere la presidenza del World Economic Forum (Wef). A riportare la clamorosa notizia è il Financial Times, citando quanto dichiarato dal fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab, il quale ha affermato che Lagarde ha discusso con lui del cambio alla guida del Wef ad aprile a Francoforte. Bce smentisce voci: Lagarde determinata a portare a termine mandato. Dopo le voci sulle possibili dimissioni anticipate di Lagarde dalla Bce dalla stessa Banca Centrale arriva la smentita: “La presidente Lagarde si è sempre impegnata pienamente a portare a termine la sua missione ed è determinata a completare il suo mandato ” ha detto a LaPresse un portavoce della Banca centrale europea (Bce), in merito alle indiscrezioni dei media secondo cui la presidente della Bce, Christine Lagarde, potrebbe lasciare anticipatamente il suo incarico a Francoforte per guidare il World Economic Forum (Wef)... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bce, voci di dimissioni Lagarde ma arriva la smentita

Ne parlano su altre fonti

Lagarde ha discusso con Schwab una possibile uscita da BCE per WEF - Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (BCE), ha discusso la possibilità di lasciare il suo incarico prima della ... 🔗Secondo teleborsa.it

Lagarde in fuga dai suoi doveri verso Davos? La BCE smentisce, ma Schwab fornisce i dettagli - Christine Lagarde lascerebbe in anticipo la guida della BCE per rimpiazzare Klaus Schwab a capo del WEF a Davos. Pronto l'appartamento. 🔗Da msn.com

Bce, quando guadagna la presidente Christine Lagarde - Si allarga il rosso nei conti della Banca centrale europea ma sale lo stipendio annuale della presidente Christine Lagarde ... reso noto dalla Bce emergono anche altre voci di spesa tra cui ... 🔗Da msn.com

Coronavirus, Meloni: Governo chieda dimissioni Lagarde