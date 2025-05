Bce FT | Lagarde ha discusso fine anticipata madato per andare al Wef

Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha sollevato l’idea di un possibile abbandono anticipato del suo mandato per assumere la direzione del World Economic Forum, come rivelato dal fondatore Klaus Schwab in un’intervista al Financial Times. Questa discussione ha suscitato ampie speculazioni sulle future direzioni della BCE e sulla leadership globale.

Roma, 28 mag. (askanews) – La presidente della Bce, Christine Lagarde ha discusso l’ipotesi di lasciare anticipatamente il suo incarico per rilevare la guida del World Economic Forum: lo rivela il fondatore dello stesso Wef, Klaus Schwab, in una intervista al Financial Times. Schwab è da settimane al centro di una indagine interna per accuse di malversazioni, che lui respinge. Una uscita anticipata di Lagarde, rileva il Ft innescherebbe una corsa alla sua successione per uno dei posti più rilevanti della Unione europea. Secondo il quotidiano, Schwab ha riferito che l’ipotesi che Lagarde gli potesse subentrare viene discussa da anni e che ha incontrato la presidente Bce a Francoforte anche a inizio aprile, “per discutere con lei la transizione di leadership al Wef mentre io sarei stato presidente fino a quando lei fosse stata pronta a subentrare, al più tardi a inizio 2027”... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

