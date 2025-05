Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dei gestori di B&B e case vacanza, approvando la possibilità di effettuare check-in da remoto. Questa decisione dichiara illegittima la circolare del ministero dell'Interno del 18 novembre 2024, che imponeva il riconoscimento 'de visu' degli ospiti, liberando così i gestori da questo oneroso obbligo.

(Adnkronos) – Via libera ai check-in da remoto in B&B e case vacanza. Il Tar del Lazio ha infatti dichiarato illegittima la circolare del ministero dell'Interno del 18 novembre 2024 che introduceva l'obbligo di riconoscimento 'de visu' degli ospiti a carico dei gestori di strutture ricettive, considerando non conformi all’art. 109 del Testo unico delle . L'articolo B&B e case vacanza, sì ai check-in da remoto: il Tar del Lazio accoglie il ricorso dei gestori proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it