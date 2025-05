Battisti Laura Pausini o Mina | che canzone italiana sceglierà al concerto di Milano?

Nel suo tour mondiale, Dua Lipa stupisce i fan con omaggi speciali alla musica locale. All'appuntamento di Milano, si pone l'interrogativo su quale canzone italiana sceglierà: Battisti, Laura Pausini o Mina? Un momento atteso che promette di rendere il concerto ancora più memorabile, unendo generi e culture in una serata di pura emozione.

N el suo tour mondiale, Dua Lipa sta sorprendendo tutti con qualcosa che va oltre la musica. La popstar britannica di origini kosovaro-albanesi sta infatti incantando il pubblico con omaggi speciali nelle lingue locali in ogni Paese in cui si esibisce. Non è solo questione di hit come Levitating, One Kiss o Houdini: adesso i fan attendono con ansia il momento in cui Dua sfoggerà il suo talento da poliglotta. Inglese e albanese sono le sue lingue madre, ma sui palchi internazionali si cimenta con disinvoltura anche in spagnolo, francese e tedesco. La dimostrazione che il linguaggio della musica può essere davvero universale...