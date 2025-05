Basta morti in guerra e sul lavoro | lo sciopero generale di Cub e Sbm

Nel 2024, l'Italia ha registrato un drammatico aumento dei morti sul lavoro, con 1.090 vittime, un incremento del 4,7% rispetto all’anno precedente. In questo contesto allarmante, le organizzazioni sindacali Cub e Sbm annunciano uno sciopero generale per chiedere un cambiamento. Le regioni più colpite, tra cui Trentino-Alto Adige, e i settori a rischio, come l'edilizia, richiedono un'urgente attenzione per porre fine a questa emerg

Sono 1.090 i morti sul lavoro registrati nel 2024 in tutta Italia: il 4,7% in più rispetto all’anno scorso. Tra le regioni più a rischio, assieme a Val d’Aosta, Campania, Sicilia e Sardegna, c’è anche il Trentino-Alto Adige. Tra i settori più a rischio, ci sono quello delle costruzioni e dei... 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - “Basta morti in guerra e sul lavoro”: lo sciopero generale di Cub e Sbm

