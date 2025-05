Basta con la confusione di genere | il Pentagono lancia il nuovo spot anti-woke per l’esercito americano video

Il Pentagono ha lanciato un nuovo spot anti-woke in occasione del Memorial Day, intitolato "Basta con la propaganda gender". Il video, diffuso sui social, presenta soldati americani in azione sul campo, accompagnati dalle voci di Donald Trump e altri leader, per riaffermare i valori tradizionali dell'esercito e contrastare le recenti narrazioni sulla questione di genere.

“Basta con la propaganda gender” è il titolo del nuovo spot anti-woke dell’esercito americano, pubblicato sui social dal Pentagono in occasione del Memorial day. Il video mostra i soldati americani impegnati nelle esercitazioni sul campo, mentre in sottofondo si sentono le voci di Donald Trump e del segretario alla Difesa Peter Hegseth. Gli Usa hanno messo da parte le bandiere arcobaleno, ma senza dimenticare l’importanza della pace. Nel video, il presidente americano sottolinea che il successo militare si misura «non solo dalle battaglie che vinciamo, ma anche dalle guerre che facciamo finire». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Basta con la confusione di genere”: il Pentagono lancia il nuovo spot anti-woke per l’esercito americano (video)

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pentagono, stessi test fisici per uomini e donne che combattono - (ANSA) - NEW YORK, 31 MAR - Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha ordinato test di idoneità fisica per le truppe combattenti che non tengano più conto del genere. "Tutti i prerequisiti ... 🔗msn.com scrive

Guarda il nuovo spot anti-woke del Pentagono: Basta con la confusione di genere