Basta armi e bandiera della Palestina al Giro d’Italia | identificati Qualcuno ha chiesto ai volontari del servizio gara di toglierli | loro si sono rifiutati

In un clima di crescente tensione politica, al Giro d’Italia si è assistito a interventi delle forze dell’ordine nei confronti di chi espone la bandiera della Palestina. Dalla Puglia a Vicenza, i volontari del servizio gara hanno difeso il diritto di manifestare, rifiutando di rimuovere simboli pacifisti, portando alla luce il dibattito su libertà di espressione e solidarietà internazionale nel contesto sportivo.

Da Sud a Nord: chi espone la bandiera della Palestina al Giro d’Italia viene identificato dalle forze dell’ordine. E’ successo in Puglia, è successo lunedì a Lonigo – in provincia di Vicenza – all’eurodeputata Cristina Guarda, è successo di nuovo martedì mattina a due gruppi a Piovene Rocchette, ancora nell’Alto Vicentino. Poco prima del passaggio dei ciclisti (come sempre in diretta su varie tv) una quindicina di manifestanti sono stati raggiunti dalle forze dell’ordine, a cui hanno dovuto dare le generalità e i documenti. “Abbiamo voluto essere presenti al Giro con le bandiere della Palestina per manifestare la nostra solidarietà alle vittime del genocidio – racconta Matilde Tomasi del coordinamento Altovicentino per la Palestina – Quando siamo arrivati, alcune bandiere erano già esposte su una recinzione, abbiamo pensato di spostarle perché non erano ben visibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Basta armi” e bandiera della Palestina al Giro d’Italia: identificati. “Qualcuno ha chiesto ai volontari del servizio gara di toglierli: loro si sono rifiutati”

