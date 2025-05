Basket serie C

Stasera alle 21, il Palazoli di Pontedera ospiterà l'attesa Gara 3 dei playout di Serie C, dove Bnv Juve Pontedera e CUS Firenze si sfideranno in un match decisivo. Dopo mesi di impegno e tensione, le due squadre si preparano a mettere in gioco ogni sacrificio per centrare la salvezza, rendendo questa sfida cruciale per il loro futuro nel campionato.

È il momento della verità. Dopo mesi di lavoro, sacrifici, tensioni e rincorse, tutto si deciderà in una sola partita. Stasera alle ore 21 sul parquet del Palazoli di Pontedera si disputerà Gara 3 dei playout di Serie C con l'ultima sfida tra la Bnv Juve Pontedera e il CUS Firenze. Il punteggio attualmente è sull'1-1, e mai come stavolta l'equilibrio si è tradotto in campo con due gare intense, nervose e risolte solo nei minuti finali. Pontedera ha fatto sua Gara 1 davanti al pubblico di casa, imponendosi per 78-70 al termine di una partita piena di insidie e risolta grazie a un ultimo quarto giocato con energia e grande lucidità offensiva...

